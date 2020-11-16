Рада завтра може розглянути постанову про скасування карантину вихідного дня

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 17 листопада, планує розглянути проект постанови про скасування карантину вихідного дня, законопроект про відстрочку РРО, а також заслухати доповідь Прем'єр-міністра про боротьбу з пандемією.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк в Телеграм-каналі за результатами ранкової наради голів фракцій.

"О 9:30 відбулася нарада голів фракцій. Поки узгоджено наступний порядок денний на вівторок: 1. Постанова про попередження про карантин за тиждень №4320. 2. Постанова про скасування карантину вихідного дня. 3. Законопроект про відстрочку РРО про ФОПи №4313", - розповів нардеп.

Крім того, планується розгляд законопроекту про районні ради (№ 3651д) і проект закону про борг Укрнафти (№ 4119 і № 4120), які передбачають поповнення "ковідного" фонду на 9 млрд грн.

"Також викличуть в Раду Прем'єра з доповіддю про стан боротьби з епідемією", - поінформував Железняк.

Можливо також, що на вівторок додасться питання про спрощення реєстрації вакцини від COVID-19 (№ 4314).

"Законопроекти про КС («закон Разумкова» і закон про 2/3 голосування Конституційного Суду) поки під питанням ... Кажуть? що в" Слузі "немає голосів на закони", - повідомив Железняк.

Парламентарій також поінформував, що на даний момент 27 народних депутатів хворіють на COVID-19.

"Якщо вівторок буде продуктивний, то в середу-п'ятницю депутати перейдуть на он-лайн режим в комітетах. Засідань Ради відповідно не буде. Якщо виникне необхідність - буде позачергове засідання", - написав Железняк.

Крім того, за словами депутата, "є прогрес і щодо «ТСК щодо вагнерівців»".

"Слуги народу" нададуть своїх членів в це ТСК і думаю в грудні проголосують", - зазначив Железняк.

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков і його перший заступник Руслан Стефанчук отримали позитивні результати тестів на коронавірус.

Заступник Голови Верховної Ради Олена Кондратюк 12 листопада повідомила, що почуває себе добре і буде вести засідання парламенту, поки її колеги по президії хворіють на коронавірус.