Рішення про карантин вихідного дня приймалося з епідеміологами – Степанов

Рішення про запровадження в Україні карантину вихідного дня приймалося з урахуванням рекомендацій епідеміологів.

На цьому наголосив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами очільника МОЗ, експерти вважають, що навіть нетривала відсутність соціальних контактів дасть змогу покращити епідемічну ситуацію.

"Жорсткий карантин навіть протягом одного дня зменшує кількість захворілих, тому що зменшується кількість контактів. Якщо ми зменшуватимемо розповсюдження (коронавірусу - ред.) хоча б ці два дні, ми суттєво зменшимо навантаження на медичну систему", - підкреслив міністр.

Він також навів приклад Ізраїлю, де завдяки впровадженню карантину вихідного дня не лише було зупинено зростання захворюваності на COVID-19, а й відбулося зниження його рівня.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 14 листопада в Україні лабораторно підтверджено 525 176 випадків захворювання на COVID-19, з них 9508 летальних, уже одужали 238 811 осіб. За добу виявлено 12 524 нові випадки коронавірусної хвороби.

З 14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня, який триватиме щонайменше до кінця осені.

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Згідно з постановою уряду, з 14 листопада 2020 р. до 30 листопада 2020 р. на території України в період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка забороняється приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування зі здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень навинос; приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах та в інших закладах розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів; діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів.

Водночас у цей період дозволено надання фінансових послуг, роботу фінансових установ, діяльність інкасації, операторів поштового зв'язку, роботу установ медичної та ветеринарної практики, продовольчих магазинів, діяльність АЗС та СТО.