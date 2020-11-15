Карантин вихідного дня: за перший день поліція закрила майже 1,4 тисячі закладів

В Україні за добу поліцейські розпочали 9 кримінальних проваджень та склали 990 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Нацполіції.

За даними поліції, до заходів із посилення публічної безпеки і порядку на території держави з метою запобігання поширенню коронавірусу залучено близько 20 000 правоохоронців. Зокрема, працювали 1542 рейдові групи, які перевірили понад 17 тисяч суб’єктів господарювання.

«У результаті припинено роботу 1355 закладів господарювання, діяльність яких забороняється у вихідні дні: 891 закладів сфери торговельного і побутового обслуговування населення, 416 закладів громадського харчування, 21 дискотек та нічних клубів, 18 спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів, 6 торговельно-розважальних центрів, 3 заклади, що надають послуги з розміщення осіб (крім готелів)», - йдеться в повідомленні.

Найбільше порушень зафіксовано у Львівській області – 390, у Дніпропетровській – 209, у Черкаській – 128, у місті Києві – 121, у Київській – 84 та у Тернопільській – 74.

За виявленими порушеннями складено 990 адміністративних протоколів, передбачених ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину) Кодексу про адміністративні правопорушення. Також до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 9 кримінальних правопорушень.

Загалом за добу зафіксовано 1029 повідомлень, пов’язаних з порушенням карантинних заходів, а від початку карантинних обмежень - 134 067 таких повідомлень. Поліцейські склали 52 003 адміністративні протоколи та розпочали 445 кримінальних проваджень, поінформували в Нацполіції.

Як повідомляв Укрінформ, з 00:00 14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня, який триватиме щонайменше до кінця осені. Під час карантину забороняється приймати відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо); приймати відвідувачів у ТРЦ та в інших закладах розважальної діяльності, спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах; заборонено діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів.