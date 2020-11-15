У Києві спецпризначенці штурмували ресторан, що працював у карантин

Працівники спецпідрозділу поліції Києва штурмували ресторан «Гавана», розташований на Набережному шосе, який працював попри запроваджений карантин вихідного дня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба поліції Києва у Фейсбуці.

Зазначається, що до поліції надійшло повідомлення від представників ЗМІ про те, що під час виконання редакційного завдання адміністрація закладу на вулиці Набережне шосе перешкоджає журналістській діяльності. На місце події виїхали екіпажі патрульних, спецпризначенці та слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Встановлено, що ресторан, попри карантинні обмеження, працював у звичному режимі та приймав відвідувачів. Коли до закладу приїхали журналісти, між знімальною групою та адміністрацією виник словесний конфлікт, під час якого працівник закладу вдарив кореспондента. Після цього знімальну групу зачинили в ресторані та не випускали.

«На законні вимоги працівників поліції відчинити двері, припинити роботу закладу та випустити вказаних осіб, протягом години адміністрація та охорона не реагувала. В подальшому працівники спецпідрозділу відчинили двері ресторану та зафіксували правопорушення», - йдеться в повідомленні.

Працівники поліції вивели усіх відвідувачів із закладу та склали на директора адміністративний протокол за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. За скоєння цього правопорушення правоохоронці затримали двох працівників закладу. Чоловіків затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення їм підозри.

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Як повідомляв Укрінформ, з 00:00 14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня, який триватиме щонайменше до кінця осені. Під час карантину забороняється приймати відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо); приймати відвідувачів у ТРЦ та в інших закладах розважальної діяльності, спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах; заборонено діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів.