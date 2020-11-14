Поліція Києва відкрила справу через роботу спорткомплексу на карантині вихідного дня

Поліція Києва відкрила справу через роботу спорткомплексу на карантині вихідного дня

Укрінформ
Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом порушення карантинних обмежень адміністрацією одного зі столичних спорткомплексів.

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає Укрінформ.

Як зазначили у відомстві, поліцейські у столиці під час рейдів щодо дотримання карантинних обмежень встановили, що спортивний комплекс у Подільському районі працює у звичному режимі.

Поліцейські попередили адміністрацію про адміністративну та кримінальну відповідальність, однак у відповідь почули відмову припинити роботу і впустити поліцейських у приміщення.

"У результаті складено адміністративний протокол за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 325 Кримінального кодексу України", - зазначають у поліції.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину і запровадження на території України обмежень помаранчевого рівня, а також запровадив карантин вихідного дня.

Згідно з постановою уряду, з 14 листопада 2020 р. до 30 листопада 2020 р. на території України в період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка забороняється приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень навинос; приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах та в інших закладах розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів; діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів.

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Водночас у цей період дозволено надання фінансових послуг, роботу фінансових установ, діяльність інкасації, операторів поштового зв'язку, роботу установ медичної та ветеринарної практики, продовольчих магазинів, діяльність АЗС та СТО.

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