Чернігівська міськрада звернулася до уряду - просить скасувати карантин вихідного дня

Виконком Чернігівської міськради на своєму позачерговому засіданні у п’ятницю ухвалив звернення до уряду та народних депутатів, обраних на Чернігівщині, з проханням скасувати карантин вихідного дня.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

"Виконавчий комітет Чернігівської міської ради направив звернення до Кабінету Міністрів України, народних депутатів України щодо скасування карантину вихідного дня. Документ прийнятий на позачерговому засіданні виконкому сьогодні, 13 листопада", - йдеться у повідомленні.

У зверненні зазначається, що впровадження жорстких карантинних заходів відбулося без дослідження їхнього впливу на динаміку розповсюдження COVID-19 та проведення консультацій, принаймні, з міськими головами обласних центрів і представниками бізнес-спільноти. Хоча негативні наслідки карантину вихідного дня відчують на собі всі - громадяни, підприємства, територіальні громади й держава загалом.

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Захищаючи представників малого та середнього бізнесу, які постраждають найбільше, міськрада звертає увагу на те, що сплачувані ними податки становлять значну частину надходжень міського бюджету (понад 40%) і відіграють одну із головних ролей у формуванні його доходної частини. Відтак, унаслідок запровадження карантину вихідного дня у листопаді бюджет Чернігова може зазнати колосальних втрат - на додачу до вже втрачених 200 млн грн унаслідок жорстких весняних обмежень - і унеможливить належне забезпечення життєдіяльності міста.

У зв’язку з переліченим, Чернігівська міська рада просить Кабмін скасувати вимоги постанови, якою вводиться карантин вихідного дня та передати повноваження для встановлення необхідних обмежень органам місцевого самоврядування - з правом діяти з урахуванням епідеміологічної ситуації на підпорядкований території.

Виступаючи на засіданні виконкому, міський голова Владислав Атрошенко зазначив, що підприємці Чернігові "мають більш-менш адекватне розуміння щодо дотримання норм карантинних заходів". В усіх закладах є в наявності антисептики, спостерігається намагання не допускати скупчень людей, порушення маскового режиму та дистанції.

"У нас стабільна контрольована ситуація", - наголосив Атрошенко.

Як повідомила кореспондентові Укрінформу речниця міської ради Наталія Чусь, звернення було негайно відправлене за визначеними адресами - в Кабмін та 8-ми народним депутатам від Чернігівщини. А мер Атрошенко відразу після виконкому вийшов до підприємців, які пікетували міську раду. Він рекомендував їм у найближчі вихідні дотриматися урядової заборони на роботу, аби уникнути штрафів, та розповів про ухвалене виконкомом звернення.

Будівлю міськради сьогодні пікетувало близько 100 підприємців. Учора, як повідомлялося, представники малого та середнього бізнесу перекривали міжнародну трасу в Кіптях та ходили під Чернігівську ОДА.

Фото: chernigiv-rada.gov.ua