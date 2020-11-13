Карантин вихідного дня: як працюватимуть сервісні центри МВС

Запровадження карантину вихідного дня не вплине на роботу сервісних центрів МВС – вони працюватимуть за звичним графіком - у суботу з 9:00 до 16:45.

Про це інформує пресслужба Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Запровадження карантину вихідного дня не вплине на роботу сервісних центрів МВС. Ми працюватимемо за звичним графіком у суботу з 9:00 до 16:45», - йдеться у повідомленні.

В установі нагадали, що з метою дотримання протиепідемічних санітарних вимог та уникнення одночасного знаходження в сервісних центрах МВС значної кількості людей, вони обмежують кількість відвідувачів у приміщеннях.

Надання послуг здійснюватиметься виключно за попереднім особистим записом, який можливий на 15 днів уперед: онлайн, через функціонал, що розміщений на сайті; або, у разі відсутності в сервісному центрі МВС електронної черги - за номерами телефонів регіональних сервісних центрів МВС відповідної області.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 11 листопада вніс зміни до постанови № 641, якими запровадив карантин вихідного дня.

Передбачено, що у вихідні дні з 00 годин суботи до 00 годин понеділка будуть дозволені надання фінансових послуг, робота фінансових установ, діяльність інкасації, операторів поштового зв'язку, робота установ медичної та ветеринарної практики, продовольчих магазинів, АЗС та СТО.

У вихідні не працюватимуть заклади культури, заборонено роботу закладів громадського харчування, ТРЦ. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, це рішення діятиме три тижні.