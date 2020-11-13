Волинські міста просять уряд скасувати карантин вихідного дня

Володимир-Волинський і Нововолинськ звернулися до уряду з проханням скасувати карантин вихідного дня.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужби міських рад.

"Міський голова Петро Саганюк підписав лист-звернення до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням скасувати рішення про встановлення карантину «вихідного дня»", - йдеться у повідомленні на сайті Володимир-Волинської мерії.

Мотивоване це прохання тим, що через карантин значна частина малого та середнього бізнесу міста зазнає чималих збитків. Це призведе до серйозних проблем, серед яких масове припинення діяльності суб’єктів підприємництва, скорочення персоналу, а тим самим і збільшення чисельності безробітних осіб, суттєвого скорочення доходів громадян, і, як результат, відтоку робочої сили за кордон.

Крім того, заборона роботи великої кількості закладів у вихідні збільшить кількість відвідувачів цих закладів у робочі дні, що також може спровокувати зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію, вважають у Володимирі-Волинському.

У Нововолинській міськраді зазначають, що міська комісія з питань ТЕБ та НС доручила міському голові Віктору Сапожнікову звернутися з аналогічним закликом до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля і до голови Волинської обласної державної адміністрації, керівника регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Юрія Погуляйка.

При цьому комісія рекомендує суб’єктам господарювання взяти до відома вимоги постанови КМУ, якою уряд запровадив карантин вихідного дня до 30 листопада.

На комісії заслухали директора Нововолинського госпрозрахункового ринку Ігоря Федоришина, який повідомив, що цієї суботи і неділі міський ринок функціонуватиме ще у звичному режимі. А за вихідні разом із підприємцями мають визначитися щодо режиму подальшої роботи.

Як повідомляв Укрінформ, 12 листопада із закликом скасувати карантин вихідного дня до Шмигаля звернувся в.о. обов'язків Луцького міського голови Григорій Пустовіт.

11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину і введення на території всієї країни обмежень помаранчевого рівня. Також рішенням уряду на три тижні, починаючи з 14-15 листопада, вводиться карантин вихідного дня.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що карантин вихідного дня має призупинити рівень зростання захворюваності на COVID-19 та запобігти колапсу медичної системи. За його словами, з точку зору епідеміології, найкращим варіантом для запобігання розповсюдження хвороби було б введення тритижневого локдауну. Втім, це неможливо з огляду на прогнозовані економічні втрати.

Станом на 13 листопада в Україні лабораторно підтверджено 512 652 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 11 787. За весь час пандемії в Україні одужали 233 849 осіб; летальних випадків – 9 317.