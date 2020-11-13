Протест у Харкові: підприємці заблокували дорогу біля поліції

Більше сотні представників бізнесу, включаючи рестораторів, заблокували дорогу біля будівлі головного управління Нацполіції в Харківській області в центрі міста, протестуючи проти запровадження карантину вихідного дня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Блокування дороги біля поліцейського главку відбулося з метою привернути увагу до того, що ми, представники малого та середнього бізнесу, не підтримуємо запровадження карантину вихідного дня, який вбиває нашу справу", - зазначив у коментарі агентству голова Асоціації рестораторів Харкова Сергій Вінілов.

За його словами, у цієї акції є ще одна мета: "Хочемо привернути увагу керівництва поліції до методів перевірки правил карантину з боку поліцейських. Інколи ці методи більше нагадують не перевірку, а терор".

Водночас у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області щодо акції повідомили, що група осіб вийшла на проїжджу частину перед установою та на кілька хвилин заблокувала рух транспорту: "Інформація про перекриття дороги зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Київського райвідділу поліції". Охорону правопорядку біля будівлі управління, як стало відомо, забезпечували 95 співробітників поліції.

Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада більш як 500 підприємців взяли участь у пікеті біля будинку Харківської ОДА, що в центрі міста, протестуючи проти карантину вихідного дня. З будинку ХОДА до учасників пікету ніхто не вийшов. Порядок охороняли посилені патрулі поліцейських.

На завершення пікету пролунали заклики продовжити акцію біля ГУ Нацполіції в Харківській області - проти дій поліцейських під час перевірок правил карантину.

Кабінет Міністрів 11 листопада схвалив відмову від адаптивного карантину та перехід до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які діяли на помаранчевому рівні небезпеки поширення COVID-19.

Також уряд запровадив карантин вихідного дня. Згідно з відповідною постановою, в період з 00.00 суботи до 00.00 понеділка на території України з 14 листопада до 30 листопада забороняється робота закладів громадського харчування (крім адресної доставки замовлень та замовлень на винос), фітнес-центрів, спортзалів, басейнів, ТРЦ, закладів культури. Водночас працюватимуть продовольчі магазини, фінансові установи, установи поштового зв'язку, аптеки, медустанови, ветеринарні аптеки і заклади, АЗС, СТО.

Фото: Нацполіція