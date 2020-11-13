Протест у Харкові: підприємці заблокували дорогу біля поліції
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Блокування дороги біля поліцейського главку відбулося з метою привернути увагу до того, що ми, представники малого та середнього бізнесу, не підтримуємо запровадження карантину вихідного дня, який вбиває нашу справу", - зазначив у коментарі агентству голова Асоціації рестораторів Харкова Сергій Вінілов.
За його словами, у цієї акції є ще одна мета: "Хочемо привернути увагу керівництва поліції до методів перевірки правил карантину з боку поліцейських. Інколи ці методи більше нагадують не перевірку, а терор".
Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада більш як 500 підприємців взяли участь у пікеті біля будинку Харківської ОДА, що в центрі міста, протестуючи проти карантину вихідного дня. З будинку ХОДА до учасників пікету ніхто не вийшов. Порядок охороняли посилені патрулі поліцейських.
На завершення пікету пролунали заклики продовжити акцію біля ГУ Нацполіції в Харківській області - проти дій поліцейських під час перевірок правил карантину.
Кабінет Міністрів 11 листопада схвалив відмову від адаптивного карантину та перехід до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які діяли на помаранчевому рівні небезпеки поширення COVID-19.
Також уряд запровадив карантин вихідного дня. Згідно з відповідною постановою, в період з 00.00 суботи до 00.00 понеділка на території України з 14 листопада до 30 листопада забороняється робота закладів громадського харчування (крім адресної доставки замовлень та замовлень на винос), фітнес-центрів, спортзалів, басейнів, ТРЦ, закладів культури. Водночас працюватимуть продовольчі магазини, фінансові установи, установи поштового зв'язку, аптеки, медустанови, ветеринарні аптеки і заклади, АЗС, СТО.
Фото: Нацполіція