Карантин вихідного дня не вплине на проведення другого туру виборів — ЦВК

Запровадження карантину вихідного дня в Україні не вплине на проведення повторного голосування на місцевих виборах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центральна виборча комісія у Фейсбуці.

“Чи впливає карантин вихідного дня на повторне голосування? Ні. Люди не обмежені в реалізації свого конституційного права”, - розповіли в ЦВК.

Водночас у комісії наголосили, що правила безпеки на виборчих дільницях лишаються незмінні.

Зазначається, зокрема, що при вході на дільницю вимірюватимуть температуру, будуть нанесені розмітки для дотримання дистанції, дезінфікуючі засоби для рук, а також окремі кабінки голосування для людей, які мають ознаки захворювання.

У ЦВК нагадали, що в неділю, 15 листопада повторне голосування з виборів міського голови відбудеться у містах Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

Крім того, 15 листопада у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах відбудеться повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів – до 12 селищних рад, 37 депутатів – до 33 сільських рад.

Як повідомлялося, 25 жовтня пройшло голосування на чергових місцевих виборах в Україні.

На 22 листопада повторне голосування з виборів міського голови призначене у 12 містах 10 регіонів, а саме: у містах Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Славʼянську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Броварах (Київська область), Львові, Дрогобичі (Львівська область), Миколаєві, Полтаві, Рівному та Черкасах.

На 29 листопада призначене повторне голосування на виборах мера Чернівців.

Результати голосування з виборів депутатів місцевих рад та міських голів мають бути встановлені не пізніш як на пʼятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада включно.

Кабінет Міністрів 11 листопада вніс зміни до постанови № 641, якими запровадив карантин вихідного дня.

Передбачено, що у вихідні дні з 00 годин суботи до 00 годин понеділка будуть дозволені надання фінансових послуг, робота фінансових установ, діяльність інкасації, операторів поштового зв'язку, робота установ медичної та ветеринарної практики, продовольчих магазинів, АЗС та СТО.

У вихідні не працюватимуть заклади культури, заборонено роботу закладів громадського харчування, ТРЦ. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, це рішення діятиме три тижні.