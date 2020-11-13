У запрошеннях на вибори вказуватимуть рекомендації щодо запобігання COVID-19 - ЦВК

В іменних запрошеннях на вибори у період дії карантину зазначатимуться рекомендації щодо запобігання поширенню COVID-19.

Таке рішення ухвалено на засіданні Центральної виборчої комісії у четвер увечері, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу ЦВК.

"Комісія встановила, що на період дії карантину під текстом іменних запрошень, які виготовляються органами ведення Державного реєстру виборців за формами, затвердженими комісією, також зазначатимуться відповідні рекомендації виборцям щодо запобігання поширенню хвороби", - зазначили в ЦВК.

Як повідомлялося, 25 жовтня пройшло голосування на чергових місцевих виборах в Україні.

Повторне голосування з виборів міського голови призначено у територіальних громадах із кількістю виборців більше 75 тисяч.

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Зокрема, 15 листопада воно відбудеться у Кам'янці-Подільському (Хмельницька область), Краматорську (Донецька область), Луцьку, Одесі, Сумах, Українці (Київська область), Херсоні.

Також повторне голосування з місцевих виборів призначене на 22 листопада у Бердянську (Запорізька область), Дніпрі, Дрогобичі (Львівська область), Львові, Миколаєві, Нікополі (Дніпропетровська область), Полтаві, Рівному, Слов'янську (Донецька область), Ужгороді і Черкасах.

29 листопада другий тур виборів міського голови відбудеться у Чернівцях.