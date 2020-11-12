ЦВК достроково припинила повноваження Херсонської обласної ТВК

Центральна виборча комісія достроково припинила повноваження всього складу Херсонської обласної територіальної виборчої комісії та зобов'язала місцеві партії до 15 години 13 листопада подати кандидатуру до нового складу.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні ЦВК у четвер увечері, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу комісії.

"ЦВК встановила факт одноразового грубого порушення Херсонською обласною ТВК законодавства та достроково припинила повноваження усього її складу. При цьому встановлено, що місцеві організації політичних партій, за поданнями яких до складу цієї комісії було включено осіб, повноваження яких достроково припинено, можуть не пізніше 15 години 13 листопада 2020 року подати до ЦВК кандидатури для включення до її складу", - розповіли в ЦВК.

Зазначається, що до ЦВК надійшли скарги Херсонських обласних організацій політичних партій "Наш край", "Слуга народу" та Херсонської регіональної організації партії "Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут жити!".

За даними комісії, у скаргах субʼєкти звернення просили достроково припинити повноваження вказаної комісії у зв’язку з вчиненням нею одноразового грубого порушення законодавства, встановленого рішенням П’ятого апеляційного адміністративного суду.

Судом, зокрема, було визнано протиправною бездіяльність цієї ТВК щодо нездійснення повноважень Бехтерської сільської ТВК Скадовського району та Каховської міської ТВК Каховського району Херсонської області щодо встановлення підсумків голосування в межах частини територіальних виборчих округів № 3 та № 5.

ЦВК встановила, що станом на момент розгляду цього питання Херсонська обласна ТВК не виконала постанову суду.

Окрім того, зі звернення, яке надійшло до ЦВК, встановлено, що вказана комісія не виконує свої повноваження у звʼязку з неможливістю забезпечити кворум, необхідний для повноважного прийняття рішень.

Водночас після формування нового складу ЦВК зобов’язала Херсонську обласну ТВК невідкладно виконати відповідну постанову П’ятого апеляційного адміністративного суду.

Як повідомляв Укрінформ, чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. Згідно з календарним планом проведення виборів територіальні виборчі комісії повинні були встановити результати голосування до 6 листопада включно.