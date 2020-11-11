ЦВК пояснила, чому досі немає результатів місцевих виборів

Більшість територіальних виборчих комісій наразі вже встановили результати місцевих виборів 25 жовтня, у деяких ТВК цей процес ще триває, зокрема, у зв’язку з судовими рішеннями.

Про це сказав голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко під час засідання ЦВК у середу ввечері, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Станом на зараз завершується процес встановлення результатів місцевих виборів практично всіма територіальними виборчими комісіями, переважна більшість із них уже встановили результати”, - підкреслив він.

За його словами, нині ще не завершений процес із підрахунку результатів виборів до обласних рад у Чернівецькій і Київській областях.

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Діденко пояснив, що у Чернівецькій області це зумовлено діяльністю Чернівецької міської ТВК, яка завершує перерахунок голосів на виборчих дільницях, і висловив сподівання, що найближчим часом там будуть встановлені результати виборів у області, місті Чернівці та Чернівецькому районі.

Крім того, він зауважив, що завершення встановлення результатів до Київської облради планується вже сьогодні, 11 листопада.

Також голова ЦВК проінформував, що в деяких ТВК ще триває або перерахунок голосів на виконання рішень судів, або завершується оскарження у судовому порядку рішень ТВК.

Так, за його даними, не встановлено результати виборів Марганецькою міською ТВК щодо виборів міського голови, завершуються судові розгляди в місті Кривий Ріг, у зв’язку з чим не встановлено результати виборів депутатів міської ради та міського голови.

До того ж Діденко зазначив, що в місті Овруч Житомирської області суд зобов’язав здійснити повторний підрахунок голосів на 25 виборчих дільницях, є рішення судів про повторний підрахунок Коцюбинською селищною ТВК та Ковалівською селищною ТВК на Київщині, судове рішення щодо Кам’янської міської ТВК Черкаської області щодо результатів виборів на 25 виборчих дільницях.

“Таким чином, ті випадки, де процес встановлення результатів ще не завершений, має під собою об’єктивні підстави, зокрема необхідність врахування рішень судів, і перебуває на контролі Центральної виборчої комісії”, - запевнив голова ЦВК.

У той же час Діденко нагадав, що Центральна виборча комісія не встановлює результатів місцевих виборів, це роблять територіальні виборчі комісії.

“Оскільки в нас зараз завершуються місцеві вибори, які організовуються територіальними виборчими комісіями, ЦВК не встановлює їхні результати. Ті відомості, які передаються до Центральної виборчої комісії засобами Державного реєстру виборців та розміщуються на офіційному сайті ЦВК, мають інформаційний характер, вони не є офіційними, натомість офіційні результати встановлюють саме територіальні виборчі комісії”, - наголосив голова ЦВК.

Водночас він додав, що ЦВК вживає заходів, щоб відомості від ТВК передавалися найшвидше з метою максимального інформування громадян про результати місцевих виборів.

Як повідомляв Укрінформ, чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. Згідно з календарним планом проведення виборів територіальні виборчі комісії повинні були встановити результати голосування до 6 листопада включно.

10 листопада Центральна виборча комісія зобов’язала Чернівецьку міську територіальну виборчу комісію невідкладно встановити підсумки та результати місцевих виборів.