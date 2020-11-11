КВУ назвав головну проблему «гальмування» підрахунку голосів на місцевих виборах

У Комітеті виборців України (КВУ) вважають, що основною проблемою затягування підрахунку голосів на місцевих виборах, що відбулися 25 жовтня, є судові провадження.

Про це сказав аналітик КВУ Денис Рибачок на брифінгу в середу, 11 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми повинні розуміти, що людський фактор, складна виборча система, виборчі списки теж затягнули процес, але це не основна проблема. Основна проблема, чому затягнувся підрахунок голосів, це судові оскарження. Я б хотів наголосити, що відповідно до чинного законодавства, територіальні виборчі комісії фактично не можуть встановити остаточні результати виборів, поки не будуть завершені всі судові оскарження, в тому числі і з апеляцією», - пояснив Рибачок.

Він уточнив, що, як правило, партії та кандидати оскаржують встановлення результатів виборів, вимагають перерахунку голосів на окремих дільницях, вимагають визнати вибори недійсними на окремих дільницях тощо.

“За період із 25 жовтня по 9 листопада до Єдиного державного реєстру судових рішень було внесено 1 088 рішень судів за запитом щодо оскарження результатів виборів. Це є доволі великою цифрою”, - зауважив Рибачок.

Він додав, що одним із міст, де спостерігається серйозна проблема із встановленням результатів виборів, є місто Чернівці, де, за інформацією від спостерігачів КВУ, станом на 10 листопада Чернівецька ТВК досі не встановила результатів виборів Чернівецького міського голови та депутатів Чернівецької міської ради.

“Також штучні проблеми, на нашу думку, виникли із встановленням результатів виборів у Львові, де ініційовано низку судових оскаржень результатів виборів. Є справа у Львівському адміністративному суді з вимогою перерахувати голоси на частині дільниць”, - додав аналітик КВУ.

Він зауважив, що “за оцінкою спостерігачів КВУ, реальних підстав говорити про масові фальсифікації у Львові ми не бачимо”.

“Ця проблема, коли фактично партії, кандидати зловживають своїм правом звертатися до суду, помітна і в інших громадах. При цьому, за оцінкою наших спостерігачів, які безпосередньо працювали під час першого туру, в більшості випадків говорити про реальні об’єктивні підстави для масового перерахунку голосів на дільницях немає. Тобто не було настільки серйозних порушень, настільки серйозних фальсифікацій, щоб вимагати перераховувати масово голоси на дільницях і ставити під сумнів результати виборів”, - розповів Рибачок.

Читайте також: У Миколаєві поліція розслідує можливі фальсифікації на виборів до облради

Він висловив подив, що у КВУ “не бачили значної кількості звинувачень у порушеннях безпосередньо в день голосування”.

“Ми їх побачили лише, коли політичні партії ознайомилися з результатами виборів і зрозуміли, що десь їх щось не влаштовує. Тобто тенденція є такою, що справді у більшості випадків звернення до суду є необґрунтованими і ні на чому фактично не базуються. Тому ми закликаємо зі свого боку партії, кандидатів, не зловживати своїм правом звертатися до суду і якщо вони вже звертаються, то принаймні надавати вагомі аргументи, чому і в чому вони бачать порушення”, - пояснив аналітик КВУ.

Як повідомляв Укрінформ, чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. Згідно з календарним планом проведення виборів територіальні виборчі комісії повинні були встановити результати голосування до 6 листопада включно.

11 листопада секретар РНБО Олексій Данілов звернувся листом до голови Центральної виборчої комісії Олега Діденка з проханням вжити невідкладних заходів щодо встановлення результатів голосування на місцевих виборах та негайного їх оприлюднення на офіційному вебсайті ЦВК.