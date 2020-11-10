Рада працюватиме над удосконаленням виборчої системи – Корнієнко

Верховна Рада вдосконалюватиме виборчу систему і звернеться до ЦВК щодо напрацювання бази помилок, які треба усунути у Виборчому кодексі.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповів на брифінгу голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Ми будемо працювати над удосконаленням виборчої системи. Ми побачили в принципі різні фідбеки (відгуки - ред.) від учасників процесу. Будемо звертатися до Центральної виборчої комісії від комітету нашого (Комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, - ред.) щодо напрацювання тієї бази порушень, помилок, різних недоречностей, які треба усунути у Виборчому кодексі", - зазначив Корнієнко.

Як повідомлялося, місцеві вибори 25 жовтня пройшли в Україні за оновленим Виборчим кодексом.

Оновлений Виборчий кодекс ухвалила 11 липня 2019 року Верховна Рада VIII скликання. Він передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах.

27 серпня тодішній Голова ВР Андрій Парубій підписав новий Виборчий кодекс.

Однак Президент Володимир Зеленський 13 вересня ветував документ, аргументувавши своє рішення тим, що кодекс містить положення, які не відповідають Конституції, не враховує останні зміни до виборчого законодавства, не узгоджується із законодавчими актами, які є базовими у відповідній сфері, не забезпечує належної регламентації та організації виборчого процесу, ефективного контролю за здійсненням виборчих процедур.

Згодом глава держави направив до Верховної Ради свої пропозиції для врахування їх у Виборчому кодексі.

19 грудня 2019 року ВР повторно розглянула й ухвалила новий Виборчий кодекс із пропозиціями Президента.

Верховна Рада 16 липня 2020 р. ухвалила в другому читанні Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства". Ним внесено значну кількість змін до Виборчого кодексу, які стосуються всіх видів виборів та всіх етапів виборчого процесу і передбачають коригування більш ніж 200 із 289 статей цього кодексу.