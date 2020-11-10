«Слуга народу» виграла вибори за кількістю мандатів по всій країні – Корнієнко

Партія "Слуга народу" є лідером за кількістю мандатів у місцевих радах після виборів 25 жовтня.

Такі дані паралельного підрахунку голосів оприлюднив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу 10 листопада, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми вже маємо фіналізовану інформацію по результатах виборів… Ми хочемо сказати дуже просто, що партія "Слуга народу" виграла ці вибори за кількістю депутатських мандатів по країні… В середньому – менше ста депутатів у нас тільки в Луганській області, здається 80 з чимось. Це приблизно 90-95% порахованих рад, тобто ще ці кількості будуть оновлюватися", - сказав Корнієнко.

За його словами, найбільше мандатів "Слуга народу" отримала у Дніпропетровській області, там партія матиме 651 депутата в місцевих радах.

"Загалом по країні на цей момент – приблизно 6100 депутатів місцевих рад, складає приблизно 15% і 223 голови рад – це теж близько 14,5%", - зазначив Корнієнко.

Він зауважив, що інформація ЦВК щодо результатів місцевих виборів майже повністю корелюється з інформацією партії.

Корнієнко висловив сподівання, що до середини грудня всі процеси, які блокують встановлення результатів місцевих виборів, будуть владнані, і місцеві ради запрацюють.

"В цілому вибори пройшли на дуже високому рівні, про що всі спостерігачі заявили – і міжнародні, і внутрішні наші. Щодо того, що затягнувся підрахунок – так, є в цьому проблема, вперше ця виборча система введена в дію – виборчі списки з регіональною прив'язкою так звані, на місцевих виборах. І ми очікуємо, що професіоналізація і досвід територіальних виборчих комісій зростатиме, і до наступних виборів ми законодавчо певні моменти владнаємо, які спростять підрахунок. Можливо, трошки переосмислимо механізм оскарження", - розповів Корнієнко.

Як повідомлялося, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори.