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Пошук: "місцеві вибори"

29 жовтня 2020

28 жовтня 2020


СКУ: На місцевих виборах в Україні працювали 12 спостерігачів з 6 країн

Від Міжнародної спостережної місії Світового конґресу українців (СКУ) та Українського конґресового комітету Америки (УККА) на місцевих виборах в Україні 25 жовтня працювали 12 спостерігачів з шести країн світу.


Від «Слуги народу» до районних та облрад пройшли більше депутатів, ніж від інших політсил - Корнієнко

Партія «Слуга народу» залучила до обласних і районних рад найбільше депутатів серед усіх політичних сил, які брали участь в місцевих виборах, зазначає глава партії «Слуга народу», перший заступник голови однойменної фракції Олександр Корнієнко.


Суд повернув 16 позовних заяв щодо перерахунку голосів у Києві

Окружний адміністративний суд міста Києва повернув 16 позовних заяв Київської міської організації «Політичної партії «Перемога Пальчевського» щодо проведення повторного підрахунку голосів на деяких виборчих дільницях.


До Чернівецької облради проходять 8 партій - паралельний підрахунок

За результатами паралельного підрахунку 100% протоколів виборчих комісій, які проводила партія "Європейська Солідарність", перемогу на виборах до Чернівецької обласної ради здобуває "Слуга народу". Загалом до облради проходять 8 партій.


Опубліковано попередні висновки Міжнародної місії СКУ щодо дня голосування 25 жовтня

День голосування - 25 жовтня - спостерігачі Міжнародної місії Світового конґресу українців (СКУ) спостереження за виборами активно провели на виборчих дільницях в різних регіонах України. 

27 жовтня 2020


Рада Європи вітає участь переселенців у місцевих виборах в Україні

У Раді Європи позитивно оцінили можливість узяти участь у місцевих виборах в Україні 25 жовтня внутрішньо переміщених осіб з територій, які тимчасово непідконтрольні або окуповані внаслідок російсько-української війни.


Вибори на Чернігівщині: ОПОРА відзначає недоступність дільниць та інформації

Під час проведення місцевих виборів на Чернігівщині більшість дільниць не мали мобільних пандусів для осіб з особливими потребами, а інформація про учасників перегонів часто була важкодоступною.


У Вінниці до міськради проходять чотири партії – паралельний підрахунок

У Вінниці, за результатами паралельного підрахунку голосів, до міської ради проходять чотири політичні партії: «Українська стратегія Гройсмана», «Європейська Солідарність», «Слуга народу» та «ОПЗЖ».


Сіярто відреагував на заборону в’їзду в Україну двом угорським посадовцям

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт досі не отримав від України офіційного повідомлення про заборону в’їзду двом угорським високопосадовцям через їхнє втручання у місцеві вибори.


Місія ENEMO моніторитиме скарги та апеляції щодо місцевих виборів

Міжнародна місія зі спостереження за виборами в Україні ENEMO (Європейська мережа організацій з моніторингу виборів) моніторитиме процес скарг і апеляцій, які розглядатимуться у рамках місцевих виборів в Україні.

26 жовтня 2020


Франція нагадує, за яких умов можливі вибори на окупованому Донбасі

У Франції вкотре відзначили, що проведення місцевих виборів на тимчасово непідконтрольних Києву окремих районах Донецької і Луганської областей можливо лише після відновлення українського суверенітету на Донбасі. 


У Миколаєві затягується процес прийняття виборчої документації - ОПОРА

У Миколаєві затягується процес прийняття виборчої документації територіальною виборчою комісією через низку порушень членами ДВК. Зокрема, йдеться про помилки у документах, не запаковані сейф-пакети, заповнені олівцем протоколи тощо.

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