У Києві прийняли перший протокол із виборів
Київська міська територіальна виборча комісія цієї ночі прийняла перший протокол щодо підсумків голосування на місцевих виборах.
29 жовтня 2020
Київська міська територіальна виборча комісія цієї ночі прийняла перший протокол щодо підсумків голосування на місцевих виборах.
У неділю, 25 жовтня, в Україні відбулися місцеві вибори
В Івано-Франківську діючий мер Руслан Марцінків перемагає на місцевих виборах з результатом майже 85% голосів виборців.
У Чернівецькій обласній виборчій комісії за перші два дні прийому протоколів окружних комісій встигли опрацювати та внести до системи 18 протоколів.
28 жовтня 2020
Поліція Київської області зафіксувала масові фальсифікації під час виборів та підрахунку голосів у Васильківському районі.
У неділю, 25 жовтня, в Україні відбулися місцеві вибори
Партія «Слуга народу» збільшила своє представництво в місцевих радах з нуля до 4 тисяч.
Мій план щодо Мінських угод є актуальним і сьогодні
Від Міжнародної спостережної місії Світового конґресу українців (СКУ) та Українського конґресового комітету Америки (УККА) на місцевих виборах в Україні 25 жовтня працювали 12 спостерігачів з шести країн світу.
Станом на 12 годину середи 99,4 % дільничних виборчих комісій завершили підрахунок голосів виборців на місцевих виборах 25 жовтня та передали відповідну документацію до ТВК.
На рахунках місцевих бюджетів буде акумульовано понад 500 млрд грн, також у розпорядження громад вже передано понад 2 млн гектарів сільськогосподарської землі.
Найактивниішими на місцевих виборах-2020 були виборці старше 50-ти років.
Київський міський голова Віталій Кличко подякував киянам за підтримку на виборах мера Києва.
Політичні партії «Голос» і «Слуга народу» заявляють про масштабні фальсифікації на місцевих виборах у Василькові Київської області, «Голос» вимагає визнати їх недійсними.
У Бердянську поліція відкрила кримінальну справу за фактом підробки підписів у виборчій документації головою однієї з дільничних комісій Бердянська.
Чергові місцеві вибори, проведені 25 жовтня, не призведуть до значного зростання кількості хворих коронавірусну хворобу COVID-19.
Партія «Слуга народу» залучила до обласних і районних рад найбільше депутатів серед усіх політичних сил, які брали участь в місцевих виборах, зазначає глава партії «Слуга народу», перший заступник голови однойменної фракції Олександр Корнієнко.
Окружний адміністративний суд міста Києва повернув 16 позовних заяв Київської міської організації «Політичної партії «Перемога Пальчевського» щодо проведення повторного підрахунку голосів на деяких виборчих дільницях.
За результатами паралельного підрахунку 100% протоколів виборчих комісій, які проводила партія "Європейська Солідарність", перемогу на виборах до Чернівецької обласної ради здобуває "Слуга народу". Загалом до облради проходять 8 партій.
Поліція відкрила 3 кримінальні провадження за порушення виборчого законодавства ТВК у Київській області.
В Ужгороді, за попередніми даними підрахунку голосів на міських ДВК, до другого туру виборів міського голови виходять чинний мер Богдан Андріїв та Віктор Щадей.
В Ужгороді оголосили перерахунок голосів на двох міських ДВК — через порушення, які були допущені під час підрахунку результатів виборів.
День голосування - 25 жовтня - спостерігачі Міжнародної місії Світового конґресу українців (СКУ) спостереження за виборами активно провели на виборчих дільницях в різних регіонах України.
У школах Івано-Франківська 28 жовтня розпочнеться звичне навчання, на карантині залишаться два дитсадки.
27 жовтня 2020
У Чернівцях за паралельним підрахунком партії "Слуга народу", до міської ради проходять сім політичних сил, а перемогу здобуває партія "Єдина альтернатива".
У Раді Європи позитивно оцінили можливість узяти участь у місцевих виборах в Україні 25 жовтня внутрішньо переміщених осіб з територій, які тимчасово непідконтрольні або окуповані внаслідок російсько-української війни.
Правоохоронці за весь період виборчого процесу відкрили 875 кримінальних проваджень і становили більше 2 тисяч адміністративних протоколів.
Київська міська ТВК поки ще не отримувала протоколів від районних територіальних виборчих комісій, тому говорити про результати виборів мера Києва поки не може.
Слідчі поліції столиці повідомили жінці про підозру у підкупі виборців.
Згідно з результатами паралельного підрахунку голосів, який здійснює партія "Європейська Солідарність", до Чернівецької обласної ради проходять 8 партій.
У партії «Слуга народу» заявили, що, за результатами опрацювання даних з 70% виборчих дільниць, політсила посідає перше місце на місцевих виборах до обласних і районних рад.
Станом на 12-ту годину вівторка більше 91% дільничних виборчих комісій завершили підрахунок голосів на чергових місцевих виборах, склали протоколи та передали виборчу документацію до відповідних ТВК.
Під час проведення місцевих виборів на Чернігівщині більшість дільниць не мали мобільних пандусів для осіб з особливими потребами, а інформація про учасників перегонів часто була важкодоступною.
У Вінниці, за результатами паралельного підрахунку голосів, до міської ради проходять чотири політичні партії: «Українська стратегія Гройсмана», «Європейська Солідарність», «Слуга народу» та «ОПЗЖ».
Правоохоронці проводять перевірку щодо ситуації з незаконними виборами голови і депутатів сільської ради, які були проведені в селі Чаусово-2 Первомайського району Миколаївщини.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт досі не отримав від України офіційного повідомлення про заборону в’їзду двом угорським високопосадовцям через їхнє втручання у місцеві вибори.
У Малиновській РДА, де наразі розміщена територіальна виборча комісія, було знайдено підозрілий предмет, який виявився ручною димовою гранатою.
Спостерігачі ОПОРИ зафіксували, як у Бердичеві на Житомирщині голова дільничної виборчої комісії переписувала протоколи у кафе, що поруч із ТВК.
У Слов’янську чоловік здійснював інтернет-трансляцію підрахунку голосів територіальною виборчою комісією.
Європейська мережа організацій з моніторингу виборів (ENEMO) позитивно оцінює спрощення процедури зміни виборчої адреси, однак має інформацію про зловживання цим.
Зафіксовані порушення не вплинули загалом на процес організації та проведення чергових місцевих виборів в Україні.
Міжнародна місія зі спостереження за виборами в Україні ENEMO (Європейська мережа організацій з моніторингу виборів) моніторитиме процес скарг і апеляцій, які розглядатимуться у рамках місцевих виборів в Україні.
Місцеві вибори в Україні були вільними – ENEMO
Чергові місцеві вибори в України були вільними та добре адміністрованими.
У м. Кременчук чинний міський голова Віталій Малецький переміг на чергових місцевих виборах у першому турі.
Акредитовані спостерігачі ЦВК від Міжнародної неурядової організації "Координаційний ресурсний центр" (КРЦ) оцінили проведення місцевих виборів в Україні.
У день голосування на місцевих виборах, 25 жовтня, з виборчих дільниць до лікарень забрали 50 людей, одна людина померла.
Підозри по епізоду щодо фейкової виборчої дільниці у Сумській області, яку зафіксували у день виборів, 25 жовтня, будуть пред’явлені найближчим часом.
Комітет виборців України (КВУ) закликає виділити достатньо коштів на засоби захисту та вологе прибирання дільниць у другому турі місцевих виборів.
У столиці правоохоронці повідомили спостерігачу на місцевих виборах про підозру щодо підкупу виборців.
Серед найбільш типових порушень на цьогорічних місцевих виборах – хуліганські дії різного роду і спроби деяких виборців фотографувати бюлетені або спотворювати їх.
26 жовтня 2020
Вперше за шість років війни внутрішньо переміщені особи мали змогу проголосувати на місцевих виборах.
У Франції вкотре відзначили, що проведення місцевих виборів на тимчасово непідконтрольних Києву окремих районах Донецької і Луганської областей можливо лише після відновлення українського суверенітету на Донбасі.
У зв’язку із пандемією коронавірусу COVID-19 в Україні, як і в багатьох країнах світу, запровадили карантин.
У Миколаєві затягується процес прийняття виборчої документації територіальною виборчою комісією через низку порушень членами ДВК. Зокрема, йдеться про помилки у документах, не запаковані сейф-пакети, заповнені олівцем протоколи тощо.
Міський голова Кропивницького Андрій Райкович перемагає вже у першому турі, а партія «Пропозиція» лідирує на виборах до міськради.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що найбільша кількість кримінальних та адміністративних правопорушень під час виборчого процесу зафіксована у Київській області.
Народний депутат України від партії «Слуга народу» Зіновій Андрійович готовий скласти мандат, оскільки 25 жовтня він переміг на виборах голови Надвірнянської ОТГ.
У партії "Слуга народу" готують позови щодо порушень та спроб фальсифікацій на виборчих дільницях.