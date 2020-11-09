Ляшко остаточно програв довибори - ЦВК оголосила депутатом Гунька

ЦВК визнала обраним народним депутатом на проміжних виборах до Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі № 208 на Чернігівщині Анатолія Гунька.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні ЦВК у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На підставі протоколу ОВК “Про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі №208” з поміткою “уточнення” ЦВК встановила, що народним депутатом обрано Гунька Анатолія Григоровича 1976 р.н., освіта вища, директор ТОВ “Гільдія права”, проживає у місті Бровари, безпартійний, суб’єкт висування - політична партія “Слуга народу”, - повідомив член комісії Павло Любченко.

Він також зазначив, що 9 листопада Окружний адмінсуд міста Києва відмовив кандидату в депутати Олегу Ляшку в оскарженні результатів виборів на окрузі №208.

“І хоча залишається ще можливість апеляційного оскарження, закон зобов’язує нас оголосити результати виборів не пізніше, ніж на 15 день з дня голосування”, - сказав член ЦВК.

За інформацією ЦВК, за Гунька віддали голоси 34,1% виборців (21 245 голосів).

На другому місці опинився лідер Радикальної партії Олег Ляшко, якого підтримали 31,78% виборців (19 799 голосів).

Самовисуванка Людмила Давиденко посіла третє місце, за неї свої голоси віддали 16 622 виборці.

Як повідомлялося, проміжні вибори народних депутатів у 208-му окрузі проводилися у зв’язку із загибеллю народного депутата від цього округу Валерія Давиденка, якого у травні було знайдено застреленим у його київському офісі. Участь у проміжних виборах брали 18 кандидатів.