Рада змінила виборче законодавство

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства" (№3485).

Рішення підтримали 308 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Метою проєкту закону є усунення прогалин та неузгодженостей, кореляція строків, спрощення виборчих процедур та їх уніфікації задля забезпечення дотримання міжнародних стандартів проведення виборів та забезпечення сталості демократичних принципів і процедур в Україні", - йдеться у пояснювальній записці.

Зазначається, що предметом вдосконалення став увесь масив нормативного матеріалу Виборчого кодексу України, а також вдосконалено окремі положення чинних законів «Про Центральну виборчу комісію», «Про Державний реєстр виборців», Кримінального кодексу України та інші закони.

Зокрема, з метою вдосконалення положень норм Виборчого кодексу України вносяться зміни до чотирьох книг кодексу.

Закон встановлює, що позачергові місцеві вибори, проміжні, перші, додаткові проводитимуться двічі на рік – в останню неділю березня та останню неділю жовтня. Крім того, відповідно до пропонованих змін у рік проведення чергових місцевих виборів усі місцеві вибори проводитимуться один раз на рік – в день проведення чергових місцевих виборів – останню неділю жовтня п‘ятого року повноважень місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, обраних на останніх чергових місцевих виборах.

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Також планується запровадження можливості використання у виборчому процесі електронних сервісів та інноваційних технологій.

Ухвалений закон передбачає унормування наслідків для виборчого процесу в разі введення воєнного або надзвичайного стану в Україні чи в окремих її місцевостях, усунення інших неузгодженостей та прогалин у положеннях Виборчого кодексу, зокрема, щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються виборчого процесу; формування складу виборчих комісій; порядку висування та реєстрації кандидатів; внесення грошової застави; територіальної організації виборів; встановлення результатів виборів та інших аспектів проведення виборів.

До Книги другої, яка визначає основні засади організації та проведення виборів Президента Україна, пропонуються зміни в частині запровадження механізмів боротьби із "двійниками"; вдосконалення порядку формування та функціонування виборчих комісій; конкретизовано окремі положення, що стосуються висування та реєстрації кандидатів на місцевих виборах.

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Змінами також передбачається, що партія, яка висунула виборчий список кандидатів у депутати, після початку виборчого процесу та до подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати одним платежем вносить у безготівковій формі на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії грошову заставу в розмірі однієї тисячі мінімальних заробітних плат, визначених у місячному розмірі (станом на день початку виборчого процесу).

Грошова застава вноситься партією, яка висунула кандидата на пост Президента, або особисто кандидатом на пост президента, висунутим шляхом самовисування, у безготівковій формі одним платежем на спеціальний рахунок ЦВК (після початку виборчого процесу та до подання документів до ЦВК для реєстрації) в розмірі 650 мінімальних заробітних плат, визначених у місячному розмірі (станом на день початку виборчого процесу).

Кандидати у депутати, які отримали кількість голосів виборців, яка дорівнює або перевищує 25% розміру виборчої квоти, розміщуються на початку територіального виборчого списку відповідної організації партії у порядку зменшення кількості голосів виборців, які підтримали відповідного кандидата у депутати.

При рівній кількості голосів, кандидати розміщуються у черговості, визначеній організацією партії при висуванні кандидатів. Після кандидатів у депутати, які отримали кількість голосів виборців, яка дорівнює або перевищує 25% розміру виборчої квоти, у територіальному виборчому списку розміщуються інші кандидати у черговості, визначеній організацією партії при висуванні кандидатів.

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Крім того, вносяться зміни до Кримінального кодексу щодо вдосконалення низки статей, які захищають виборчі права громадян.

Зокрема, перешкоджання вільному здійсненню виборцем, учасником референдуму свого виборчого права або права брати участь у референдумі, перешкоджання діяльності члена виборчої комісії чи члена комісії референдуму, члена ініціативної групи референдуму або офіційного спостерігача при виконанні ними своїх повноважень чи здійсненні своїх прав, поєднані з обманом або примушуванням, – караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.