Рада призначила Шевченка главою Нацбанку
Відповідне рішення підтримали 332 народних депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Призначити Шевченка Кирила Євгеновича на посаду голови Національного банку України", - йдеться у постанові.
Як повідомляв Укрінформ, проєкт постанови про призначення Кирила Шевченка був внесений до Верховної Ради Президентом Володимиром Зеленським у середу, 15 липня ввечері.
Вранці 16 липня профільний комітет рекомендував Раді підтримати призначення Шевченка головою Нацбанку.
Кирило Шевченко до цього призначення із травня 2015 року обіймав посаду голови правління "Укргазбанку". У 2012-2014 роках був радником керівника "Ощадбанку".
У банківській сфері Шевченко з 1994 року, де працював в "Українському кредитному банку" (зараз А-Банк), в банку "Фінанси та Кредит". Після очолював Державну іпотечну установу. Також у 2009 році кілька місяців був радником прем'єра Юлії Тимошенко.
Раніше Нацбанк України очолював Яків Смолій, який 1 липня подав Президентові заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".
3 липня Верховна Рада звільнила Смолія з посади.