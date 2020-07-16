Рада призначила Шевченка главою Нацбанку

Верховна Рада ухвалила постанову "Про призначення Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України".

Відповідне рішення підтримали 332 народних депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Призначити Шевченка Кирила Євгеновича на посаду голови Національного банку України", - йдеться у постанові.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт постанови про призначення Кирила Шевченка був внесений до Верховної Ради Президентом Володимиром Зеленським у середу, 15 липня ввечері.

Вранці 16 липня профільний комітет рекомендував Раді підтримати призначення Шевченка головою Нацбанку.

Кирило Шевченко до цього призначення із травня 2015 року обіймав посаду голови правління "Укргазбанку". У 2012-2014 роках був радником керівника "Ощадбанку".

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У банківській сфері Шевченко з 1994 року, де працював в "Українському кредитному банку" (зараз А-Банк), в банку "Фінанси та Кредит". Після очолював Державну іпотечну установу. Також у 2009 році кілька місяців був радником прем'єра Юлії Тимошенко.

Раніше Нацбанк України очолював Яків Смолій, який 1 липня подав Президентові заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".

3 липня Верховна Рада звільнила Смолія з посади.