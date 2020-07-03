Рада звільнила Смолія з посади голови Нацбанку

Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Національного банку України.

За відповідну постанову №3772 проголосували 286 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Звільнити Смолія Якова Васильовича з посади голови Національного банку України”, — йдеться у документі.

Смолій очолював Нацбанк із 15 березня 2018 року. До цього, з 25 жовтня 2016 року, він обіймав посаду першого заступника голови НБУ.

Як повідомляв Укрінформ, голова Нацбанку України Яків Смолій 1 липня подав Президентові заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".

Своєю чергою в Офісі Президента запевнили, що правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності, додавши, що "безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України".

2 липня Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови НБУ.

Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав проєкт постанови про звільнення Смолія.

Фото: НБУ