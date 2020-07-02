Відставка Смолія: у Раді НБУ назвали мінімальним ризик зриву програми МВФ

У Раді Національного банку вважають, що парламент, швидше за все, підтримає відставку голови Нацбанку Якова Смолія, проте ризики зриву програми МВФ є мінімальними.

Про це в коментарі Укрінформу сказав член Ради Нацбанку Віталій Шапран.

"Гадаю, що голоси за відставку Якова Смолія в парламенті знайдуться. МВФ уважно стежить за ситуацією, і Рада НБУ проводить регулярні консультації з Фондом щодо питання як відставки Смолія, так і заміни або пролонгації повноважень одного з членів правління НБУ. Можу сказати, що наші кредитори добре поінформовані про те, що відбувається. І наскільки мені відомо, ні Рада НБУ, ні інші керівні підрозділи НБУ ніяких інформаційних перепон перед МВФ не ставлять. Тому, я думаю, що ризики зриву програми МВФ є мінімальними. І зараз ми робимо все для того, щоб їх ще більше мінімізувати", - сказав Шапран.

Він зазначив, що щодо інвестицій в ОВДП і євробонди, то найімовірніше інвестори відреагують на відставку голови Нацбанку.

"Не всі з них розуміють, що НБУ це досить потужна інституція, де є певна інституціональна пам'ять і послідовність дій. Але думаю, що невелике зниження цін на наші облігації матиме надкороткотривалий характер і тільки приверне до України увагу інвесторів. Більш довготривалий вплив зміни голови вже залежатиме від наступника і того, як він дослухатиметься до Ради НБУ. Рада вже не раз виходила з ініціативою посилити роль НБУ на вторинному ринку ОВДП, очевидно, що це буде вітатися іноземними інвесторами", - зазначив Шапран.

Як повідомляв Укрінформ, голова Національного банку України Яків Смолій 1 липня подав Президенту заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".

Своєю чергою в Офісі Президента запевнили, що Правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності, додавши, що "нашим безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України".

Читайте також: Мінфін підтвердив скасування випуску євробондів через відставку Смолія

У четвер, 2 липня, Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови НБУ.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади Голови Національного банку.