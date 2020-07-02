Позачергова Рада відбудеться у п'ятницю - Арахамія

Позачергове засідання Верховної Ради, на якому будуть розглянуті кадрові питання, відбудеться у п'ятницю, 3 липня.

Про це поінформував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі журналістам у четвер, 2 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На завтра в нас чергове засідання. У рамках чергового засідання є Година запитань до уряду. Потім 1,5 години – це шоу опозиції з правками (до законопроєкту про гральний бізнес - ред.). А потім – запити, там є пів години на запити. Після того ми оголошуємо позачергове засідання, розглядаємо кадрові питання і далі йдемо", - сказав Арахамія.

Читайте також: Комітет Ради підтримав відставку Смолія

Як повідомляв Укрінформ, раніше у четвер під час засідання парламенту голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив про їхню ініціативу щодо збору підписів депутатів за проведення у четвер, 2 липня, позачергового засідання ВР задля розгляду законопроєктів, що стосуються подання наслідків коронавірусної хвороби COVID-19.

Своєю чергою заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що фракція "Слуга народу" ініціювала збір підписів за проведення позачергового засідання Ради 2 липня для завершення розгляду поправок до законопроєкту про гральний бізнес і ухвалення трьох документів щодо боротьби з пандемією коронавірусу.

Однак пізніше заступниця голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що під час консультацій з головами фракцій і груп у голови парламенту було вирішено не проводити позачергове засідання 2 липня.