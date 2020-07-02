Зеленський вніс у Раду подання на звільнення Смолія з посади голови Нацбанку

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку.

Про це йдеться на сайті ВР.

Відповідний проєкт постанови "Про звільнення Смолія Я.В. з посади голови Національного банку України" № 3772 зареєстровано у четвер, 2 липня.

Зазначається, що документ передано на розгляд керівництву Верховної Ради.

Тексту проєкту постанови та супровідних документів до нього на сайті поки що не оприлюднено.

Як повідомляв Укрінформ, голова Національного банку України Яків Смолій 1 липня подав Президенту заяву про звільнення через «систематичний політичний тиск».

Своєю чергою в Офісі Президента запевнили, що Правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності, додавши, що «нашим безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України».

Смолій був призначений на посади голови НБУ у березні 2018 року.