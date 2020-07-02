Кандидата на посаду голови НБУ поки немає – Гетманцев

Наразі нового кандидата на посаду голови Національного банку немає, треба проводити консультації на всіх рівнях.

Про це журналістам перед засіданням Верховної Ради в четвер сказав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На запитання, чи є кандидат на посаду голови НБУ, Гетманцев відповів: "Ні, абсолютно немає. Ми дізналися про це вчора ввечері, ми не готувалися до цього рішення і тому треба проводити консультації на всіх рівнях".

При цьому Данило Гетманцев зауважив, що не бачив жодних юридичних і фактичних підстав для відставки Якова Смолія.

Депутат зазначив, що за законом про Національний банк на його очільника ніхто не може впливати і здійснювати політичний тиск.

"А те, що політики надають оцінку тим чи іншим діям Національного банку, вони виконують свою роботу, вони представляють виборців. І якщо підприємства у депутата на окрузі не можуть взяти кредити по нормальних ставках, а великий бізнес змушений брати кредит за кордоном і заводити гроші сюди і здійснювати діяльність, бо там ставки втричі менше, ніж тут, то це щось не допрацьовує Національний банк. Він обезкровлює, відповідно, економіку українську, і це є проблемою, яку треба вирішувати", - сказав Гетманцев.

Він також додав, що не чув абсолютно жодного звернення до Національного банку про необхідність емісії.

"Я хочу вам, до речі, зазначити, що емісія відбувається постійно, щоб вас це не шокувало. Постійно Національний банк емітує додаткові гроші, але потім він вилучає ці гроші через відповідні інструменти, він стерилізує цю емісію. Цей процес відбувається постійно через комерційні банки, через державні банки, через механізм рефінансування. Тому вимагати емісію не треба, вона вже відбувається. Це звичайне явище для банківської системи", - зазначив Гетманцев.

Він також прокоментував інформацію, що голову Нацбанку нібито закликали друкувати велику кількість грошей.

"А от надрукувати велику кількість грошей, як це кажуть, по-перше, це популізм. По-друге, ми розуміємо, що якщо ми надрукуємо велику кількість грошей, то важко зупинитися і ми залазимо в кишеню простої людини, бо емісія породжує інфляцію", - сказав Гетманцев.

Як повідомлялося, голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту заяву про звільнення у зв’язку з відставкою за власним бажанням. Він заявив, що йде у відставку через "систематичний політичний тиск".

Своєю чергою в Офісі Президента України запевнили, що Правління Нацбанку буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності.

Як відомо, заяву про відставку голови Нацбанку має схвалити Верховна Рада.