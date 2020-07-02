Гетманцев каже, що у Раді є голоси за відставку Смолія

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, народний депутат від "Слуги народу" вважає, що у парламенті є голоси за відставку голови Національного банку Якова Смолія.

Про це Гетманцев сказав у коментарі журналістам перед засіданням Верховної Ради в четвер, 2 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я переконаний, що зважаючи на те, як пана Смолія критикує опозиція, то голоси є", - зазначив Гетманцев.

При цьому сам депутат ще не визначився, чи підтримуватиме відставку голови НБУ.

"Я не знаю, я хочу поспілкуватися з Яковом Васильовичем для того, аби дізнатися його позицію і взагалі підстави, що таке "політичний тиск", де він цей політичний тиск побачив. І вже після цього приймати певне рішення. Для себе я ще не визначився. І, до речі, ще не було засідання фракції, де би прийняли якусь консолідовану позицію", - сказав Гетмацев.

Водночас депутат не виключає, що фракція "Слуга народу" не буде збиратися на засідання, щоб визначити свою позицію щодо голосування.

За словами Гетманцева, "можливо, буде просто вільне голосування".

Як повідомлялося, голова Національного банку України Яків Смолій 1 липня подав Президенту заяву про звільнення за власним бажанням. Він заявив, що йде у відставку через «систематичний політичний тиск».

Своєю чергою в Офісі Президента запевнили, що Правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності, додавши, що «нашим безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України».

Як відомо, заяву про відставку голови Нацбанку має схвалити Верховна Рада.