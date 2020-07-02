Посли G7 застерегли:

Посли G7 застерегли: "підрив" Нацбанку поставить під загрозу реформи в Україні

Укрінформ
Посли держав "Великої сімки" прокоментували заяву голови Нацбанку Якова Смолія про відставку, заявивши, що підрив незалежності цієї інституції може стати великим кроком назад.

Відповідний допис розміщено у Twitter на сторінці «Посли G7 за реформи в Україні».

«Незалежний Нацбанк - фундаментальне досягнення для України, що зменшило корупцію, сприяло зростанню й врятувало збанкрутілий банківський сектор», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що підрив цієї надважливої інституції був би великим кроком назад і поставив би під загрозу надійність реформ України та їх підтримку.

Як повідомлялося, голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту заяву про звільнення у зв’язку з відставкою за власним бажанням.

Читайте також: Правління Нацбанку зреагувало на рішення Смолія про відставку

Своєю чергою в Офісі Президента України запевнили, що Правління Нацбанку буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-