Посли G7 застерегли: "підрив" Нацбанку поставить під загрозу реформи в Україні

Посли держав "Великої сімки" прокоментували заяву голови Нацбанку Якова Смолія про відставку, заявивши, що підрив незалежності цієї інституції може стати великим кроком назад.

Відповідний допис розміщено у Twitter на сторінці «Посли G7 за реформи в Україні».

«Незалежний Нацбанк - фундаментальне досягнення для України, що зменшило корупцію, сприяло зростанню й врятувало збанкрутілий банківський сектор», - ідеться в повідомленні.

An independent National Bank is a foundational achievement for Ukraine that has reduced corruption, driven growth & rescued a failed banking sector. To undermine this crucial institution would be a big step back and jeopardize the credibility of and support for Ukraine‘s reforms. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) July 1, 2020

Зазначається, що підрив цієї надважливої інституції був би великим кроком назад і поставив би під загрозу надійність реформ України та їх підтримку.

Як повідомлялося, голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту заяву про звільнення у зв’язку з відставкою за власним бажанням.

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Своєю чергою в Офісі Президента України запевнили, що Правління Нацбанку буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності.