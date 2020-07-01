Правління Нацбанку зреагувало на рішення Смолія про відставку

Правління НБУ закликає владу та політиків дати Національному банку змогу виконувати функції, покладені на нього законодавством.

Про це йдеться у заяві Правління Національного банку, оприлюдненій на сайті НБУ.

«Члени Правління Національного банку України поважають рішення Голови Національного банку щодо відставки та розділяють його перестороги щодо систематичного політичного тиску», - зазначається у заяві.

Водночас Правління вказує, що вважає своїм обов’язком продовжувати роботу для збереження макрофінансової стабільності та інституційної спроможності Національного банку.

Читайте також: США схвально оцінюють роботу НБУ із запобігання дестабілізації фінансової системи

«Правління закликає Президента, уряд та політиків ефективно взаємодіяти з центральним банком та дати Національному банку змогу виконувати функції, покладені на центральний банк Конституцією України та Законом України «Про Національний банк України», - наголошують в НБУ.

Як повідомлялося, голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту заяву про звільнення у зв’язку з відставкою за власним бажанням.