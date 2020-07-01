Правління Нацбанку зреагувало на рішення Смолія про відставку

Правління Нацбанку зреагувало на рішення Смолія про відставку

Заява
Укрінформ
Правління НБУ закликає владу та політиків дати Національному банку змогу виконувати функції, покладені на нього законодавством.

Про це йдеться у заяві Правління Національного банку, оприлюдненій на сайті НБУ.

«Члени Правління Національного банку України поважають рішення Голови Національного банку щодо відставки та розділяють його перестороги щодо систематичного політичного тиску», - зазначається у заяві.

Водночас Правління вказує, що вважає своїм обов’язком продовжувати роботу для збереження макрофінансової стабільності та інституційної спроможності Національного банку.

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«Правління закликає Президента, уряд та політиків ефективно взаємодіяти з центральним банком та дати Національному банку змогу виконувати функції, покладені на центральний банк Конституцією України та Законом України «Про Національний банк України», - наголошують в НБУ.

Як повідомлялося, голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту заяву про звільнення у зв’язку з відставкою за власним бажанням.

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