США схвально оцінюють роботу НБУ із запобігання дестабілізації фінансової системи

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін високо оцінила роботу Національного банку із запобігання дестабілізації фінансової системи через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook за підсумками зустрічі Крістіни Квін з правлінням регулятора.

"Кроки для протидії коронакризі та ризики для макрофінансової стабільності України – дві головні теми сьогоднішньої зустрічі Правління Національного банку України з Тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін. Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін високо оцінила роботу Національного банку за успіхи у запобіганні дестабілізації фінансової системи через пандемію коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

За словами голови Національного банку Якова Смолія, Україна переживає сьогоднішню кризу значно ліпше, ніж багато країн світу. Кардинально іншою є ситуація й порівняно з кризами 2008 та 2014 років. Українці не забирають кошти з банків, немає черг до банкоматів, жоден банк не виведений з ринку.

"Інфляція не скаче, Україні вдалося домовитися про нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом, отримати перший транш від Фонду та допомогу від Євросоюзу. А Національний банк зміг знизити облікову ставку до найнижчого рівня в історії України – 6%", - зазначається у повідомленні.

Учасники зустрічі погодилися, що продовження структурних реформ та збереження незалежності Національного банку є критично важливими для забезпечення макрофінансової стабільності в Україні та стабільного економічного зростання.

Як повідомлялось, посли країн "Великої сімки" 19 червня 2020 року у Twitter закликали зберегти незалежність Національного банку України і зазначили, що її втрата поставить під загрозу міжнародну підтримку зусиль українського народу в розбудові безпечної, успішної та демократичної держави.

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Приводом для занепокоєння став проєкт постанови Верховної Ради про проєкт постанови Верховної ради №3690 про доповідь голови НБУ Якова Смолія, яким народний депутат Олександр Дубінський пропонує створити тимчасову слідчу комісію з розслідування діяльності керівництва НБУ та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав проєкт цієї постанови.

У підписаному меморандумі з МВФ Україна взяла на себе зобов’язання забезпечити незалежність НБУ.