Фінансовий комітет ВР підтримав проєкт постанови про оцінку діяльності голови НБУ

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав проєкт постанови Верховної Ради про доповідь голови Національного банку України у ВР про діяльність регулятора.

Про це повідомив у Facebook народний депутат від фракції "Голос", перший заступник голови комітету Ярослав Железняк.

"Щойно підтримано постанову по Нацбанку. Фракція "Голос не голосувала і не буде голосувати в залі за цей документ. Досить дивно в принципі приймати подібні рішення відносно незалежної інституції. Тим паче одразу після зобов’язання перед МВФ зберегти цю незалежність", - написав Железняк.

Раніше, 11 червня, члени фінансового комітету парламенту почали розгляд проєкту постанови про доповідь голови НБУ Якова Смолія у ВР про діяльність банківського регулятора. Однак через відсутність кворуму засідання комітету було закрито, тому голосування за цей документ не проводилося.

Тоді Железняк повідомив, що проєкт постанови розроблено депутатом від "Слуги народу" Олександром Дубінським.

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Як відомо, у підписаному меморандумі з МВФ Україна взяла на себе зобов’язання забезпечити незалежність НБУ. Неодноразово експерти і МВФ зазначали, що однією з найефективніших реформ, які були проведені за останні роки в Україні, є банківська реформа 2014 - 2015 років.