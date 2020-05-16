Смолій планує очолювати Нацбанк до 2025 року

Голова Національного банку Яків Смолій має намір залишатися на своїй посаді до завершення каденції – до 2025 року.

Про це він сказав виданню ВВС News Україна.

«Для голови Національного банку закон передбачає термін каденції 7 років, і є вичерпний перелік підстав, на підставі яких може бути змінений голова НБУ. Голова Національного банку призначається і звільняється з подання президента, а затверджується Верховною Радою. В мене термін каденції завершується у 2025 році. Тобто ще є час і багато завдань, які ми повинні здійснити», - сказав Смолій.

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Він зазначив, що НБУ заради підтримки економіки під час карантину зробив чимало кроків та багато зробить після нього.

«Вдалося комплексно підійти до потреби підтримати економіку в умовах коронакризи. Тож ми готові до виходу з карантину і до відновлення», - сказав голова НБУ.

Фото: Julia Berezovska/ Press office NBU