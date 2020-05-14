Нацбанк запустив додаток для зчитування даних з біометричних документів

Національний банк розробив мобільний додаток UAPassportReader для зчитування інформації з біометричних документів.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"Національний банк розробив мобільний додаток UAPassportReader для зчитування інформації з біометричних документів. Скачавши додаток на смартфон, можна безконтактно, швидко та просто зчитати всю інформацію, необхідну для ідентифікації клієнта з його ID-картки або біометричного закордонного паспорта громадянина України", - йдеться в повідомленні.

Використання у банківських відділеннях цього додатку та його інтеграція з комп’ютерними системами банку полегшить життя банкам та їх клієнтам. Банкам непотрібно буде купувати дороговартісне обладнання для зчитування інформації з чипу біометричних документів. Інтегрувавши цей додаток до своєї it-мережі, банк відразу зможе отримувати та зберігати в цифровому вигляді всю необхідну інформацію про клієнтів.

А клієнтам, які мають біометричні документи, тепер непотрібно буде носити з собою паперову довідку про місце реєстрації. Також для них відкривається доступ до власних даних, що містяться в документах: вони можуть завантажити цю інформацію на свій смартфон для подальшого пересилання (наприклад, у форматі PDF).

Пілотна версія додатку вже доступна для безкоштовного завантаження в AppStore.

У перспективі Національний банк планує розробити аналогічну версію для Google Play.