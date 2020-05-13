Баланс довіри до Нацбанку за час карантину зріс вдвічі - Смолій

Довіра до роботи Національного банку України за березень-квітень 2020 року зросла.

Про це під час виступу у Верховній Раді сказав голова Національного банку Яків Смолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За даними Центру Разумкова, баланс довіри до Національного банку зріс за березень-квітень більш ніж у двічі", - сказав Смолій.

Він підкреслив, що з початку карантину дії регулятора були спрямовані на 4 цілі. Перша - вберегти здоров'я тих, хто активно користується фінансовими послугами та тих, хто користується готівкою. Друга - забезпечити якісну та безперебійну роботу фінансової системи на час карантину. Третя - підтримати економіку доступними грошовими ресурсами. Четверта - створити умови, в яких після карантину економіка відновить своє зростання.

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"Зараз, коли два місяці карантину позаду, можу сказати, що нам це вдалось. Більше того, без ведення жодних болючих обмежень. Ми відреагували дуже швидко, вже 12 березня ми знизили облікову ставку, щоб підтримати економіку в умовах пандемії, а в квітні ми продовжили її зниження. Загалом, за дві місяці облікова ставка скоротилась з 11 до 8%",- сказав Смолій.