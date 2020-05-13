Разумков доручив комітету Ради підготувати постанову щодо звіту Смолія

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив комітету ВР з питань фінансової, податкової та митної політики підготувати проєкт постанови за результатами звіту голови Нацбанку Якова Смолія.

Таке прохання Разумков озвучив під час засідання Верховної Ради після доповіді голови Нацбанку, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За результатами розгляду даю доручення комітету з питань фінансової, податкової та митної політики за наслідками розгляду доповіді голови Національного банку підготувати та подати Верховній Раді відповідну постанову", - сказав спікер.

Разумков зазначив, що, згідно з Регламентом, за результатами звіту голови Нацбанку приймається постанова Верховної Ради.

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні Верховної Ради 13 травня голова Національного банку України Яків Смолій доповів парламенту про діяльність НБУ.

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Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні 12 травня рекомендував Верховній Раді взяти до відома доповідь голови Національного банку України про діяльність НБУ.