У фінкомітеті Ради не бачать підстав для висловлення недовіри главі Нацбанку

У фінкомітеті Ради не бачать підстав для висловлення недовіри главі Нацбанку

Укрінформ
Юридичних підстав для висловлення недовіри голові Національного банку України Якову Смолію на сьогодні немає.

Про це заявив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція «Слуга народу») перед початком позачергового засідання Верховної Ради 13 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На сьогодні юридичних підстав для відставки Смолія я не бачу. На обговорення фракції це питання не виносилося. Щодо політичної оцінки, дійсно ми можемо її дати, і ми її надамо з усією відвертістю та щирістю», – сказав Гетманцев.

При цьому він уточнив, що діяльність Смолія на посаді голови НБУ важко оцінити однозначно позитивно чи негативно.

«Ми заслуховували доповідь голови Нацбанку на комітеті в п’ятницю, якщо я не помиляюсь, ми ставили йому запитання. Дійсно, до його роботи є багато запитань. Я не можу оцінити роботу голови Нацбанку однозначно негативно чи однозначно позитивно – вона викликає певні суперечливі почуття. З одного боку, банк досить вдало, навіть блискуче, подолав кризу кінця березня, коли шалений спекулятивний попит на іноземну валюту спричинив коливання курсу гривні. З іншого боку – ми бачили другу половину 2019 року, коли різке подорожчання гривні спричинило збитки і державному бюджету, і нашим експортерам», – пояснив депутат.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада під час позачергового засідання 13 травня планує розглянути 26 питань, серед яких – доповідь голови Національного банку України Верховній Раді про діяльність установи.

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