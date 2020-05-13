У фінкомітеті Ради не бачать підстав для висловлення недовіри главі Нацбанку

Юридичних підстав для висловлення недовіри голові Національного банку України Якову Смолію на сьогодні немає.

Про це заявив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція «Слуга народу») перед початком позачергового засідання Верховної Ради 13 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На сьогодні юридичних підстав для відставки Смолія я не бачу. На обговорення фракції це питання не виносилося. Щодо політичної оцінки, дійсно ми можемо її дати, і ми її надамо з усією відвертістю та щирістю», – сказав Гетманцев.

При цьому він уточнив, що діяльність Смолія на посаді голови НБУ важко оцінити однозначно позитивно чи негативно.

«Ми заслуховували доповідь голови Нацбанку на комітеті в п’ятницю, якщо я не помиляюсь, ми ставили йому запитання. Дійсно, до його роботи є багато запитань. Я не можу оцінити роботу голови Нацбанку однозначно негативно чи однозначно позитивно – вона викликає певні суперечливі почуття. З одного боку, банк досить вдало, навіть блискуче, подолав кризу кінця березня, коли шалений спекулятивний попит на іноземну валюту спричинив коливання курсу гривні. З іншого боку – ми бачили другу половину 2019 року, коли різке подорожчання гривні спричинило збитки і державному бюджету, і нашим експортерам», – пояснив депутат.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада під час позачергового засідання 13 травня планує розглянути 26 питань, серед яких – доповідь голови Національного банку України Верховній Раді про діяльність установи.