Комітет рекомендує Раді взяти до відома доповідь голови Нацбанку

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді взяти до відома доповідь голови Національного банку України про діяльність НБУ.

Відповідне рішення члени комітету ухвалили на засіданні 12 травня, повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

"Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді взяти до відома доповідь голови Національного банку України про діяльність НБУ", - йдеться у повідомленні

Комітет також рекомендує підтримати включення до порядку денного позачергового засідання Верховної Ради 13 травня 2020 року виступ голови Нацбанку Якова Смолія з метою представлення ним доповіді про діяльність НБУ.

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 8 травня підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту на 10:00 13 травня. На порядку денному засідання – 26 питань. Серед них - доповідь голови Національного банку України Верховній Раді про діяльність НБУ.