Комітет рекомендує Раді взяти до відома доповідь голови Нацбанку
Відповідне рішення члени комітету ухвалили на засіданні 12 травня, повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.
"Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді взяти до відома доповідь голови Національного банку України про діяльність НБУ", - йдеться у повідомленні
Комітет також рекомендує підтримати включення до порядку денного позачергового засідання Верховної Ради 13 травня 2020 року виступ голови Нацбанку Якова Смолія з метою представлення ним доповіді про діяльність НБУ.
Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 8 травня підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту на 10:00 13 травня. На порядку денному засідання – 26 питань. Серед них - доповідь голови Національного банку України Верховній Раді про діяльність НБУ.