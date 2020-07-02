Комітет Ради підтримав відставку Смолія

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади Голови Національного банку.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк у Facebook.

"Комітет з питань фінансів підтримав постанову про звільнення пана Смолія з посади голови НБУ", - написав він.

Железняк додав, що проєкт постанови підтримали 16 народних депутатів.

"Представники фракції "Голос" не голосували за це рішення. Ми так і не почули, хто саме чинив системний політичний тиск", - додав нардеп.

За його словами, оскільки на засіданні не було голови НБУ, то про те, хто чинив на нього політичний тиск, фракція "Голос" питатиме в залі Верховної Ради.

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Як повідомляв Укрінформ, голова Національного банку України Яків Смолій 1 липня подав Президенту заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".

Своєю чергою в Офісі Президента запевнили, що Правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності, додавши, що "нашим безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України".

У четвер, 2 липня, Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови НБУ.