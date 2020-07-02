Мінфін підтвердив скасування випуску євробондів через відставку Смолія
Відповідну інформацію підтвердив на брифінгу міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Вчора Україна успішно здійснила розміщення єврооблігацій на суму 1,7 мільярда доларів з рекордною дохідністю за останні 10 років. Дохідність була 7,3% річних. Погашення 2033 рік. Ми довго готуватись до цього випуску. Як тільки ми завершили випуск, ми дізнались новину про відставку голови Національного банку. У зв'язку з цим були довгі нічні перемовини з інвесторами, і нами зранку було прийнято виважене рішення - зупинити цей випуск. Інвестори схвально оцінили наше рішення", - поінформував Марченко.
Він зазначив, що "гіршого моменту, ніж вчорашня заява голови Нацбанку для цієї транзакції, бути не могло".
За словами Марченка, Україна буде продовжувати роботу з міжнародними партнерами та інвесторами.
Як повідомляв Укрінформ, напередодні, 1 липня, голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".
Вранці 2 липня ЗМІ повідомили, що Мінфін скасував новий випуск євробондів з погашенням у березні 2033 року на суму в 1,75 мільярда доларів США.
Президент України Володимир Зеленський 2 липня вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови Нацбанку.
Смолій був призначений головою НБУ у березні 2018 року.
У Міжнародному валютному фонді наголосили, що після відставки Смолія незалежність НБУ має бути забезпечена і його наступником.