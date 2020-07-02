Комітет Ради планує сьогодні розглянути подання про відставку Смолія

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики планує розглянути проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України вже сьогодні, 2 липня, о 15:00.

Про це повідомив у Facebook перший заступник голови комітету Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Президент вже вніс подання щодо відставки голови НБУ. Аргумент про політичний тиск, я так розумію, не цікавий. Скоріш за все, сьогодні о 15:00 наш Комітет вже буде збиратися на розгляд постанови", - інформував депутат.

Як повідомляв Укрінформ, голова Національного банку України Яків Смолій 1 липня подав Президенту заяву про звільнення через «систематичний політичний тиск».

Своєю чергою в Офісі Президента запевнили, що Правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності, додавши, що «нашим безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України».

У четвер, 2 липня, Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови НБУ.