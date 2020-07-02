Гетманцев вважає, що заява Смолія не обвалить гривню

Голова Комітету ВР із питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев не бачить загроз для співпраці з МВФ та для курсу гривні після заяви про відставку голови Нацбанку Якова Смолія.

Про це Гетманцев сказав у коментарі журналістам перед засіданням Верховної Ради в четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо говорити про перспективи меморандуму з Міжнародним валютним фондом, я не бачу особливих загроз ані для меморандуму з Міжнародним валютним фондом, ані для курсу гривні, бо вже "розганяють зраду" навколо того, що завтра у нас буде курс по 30, 40, 50 грн, в кого наскільки фантазії вистачає. Я переконаний, що ринки сприймуть цю новину, цю подію спокійно, бо ніхто не відмовляється від того курсу на макроекономічну фінансову стабільність, який веде Національний банк", - сказав Гетманцев.

Депутат також підкреслив, що меморандум з МВФ підписують 4 посадові особи, які підписують цей документ від імені тих органів, які вони очолюють. "Якщо посадова особа змінюється, то, відповідно, зобов'язання наслідуються наступником", - зауважив Гетманцев.

Водночас депутат передбачає, що, вочевидь, МВФ "не буде радіти" рішенню Смолія про відставку.

"Якщо говорити про позицію Міжнародного валютного фонду, вочевидь, вони не будуть радіти такому рішенню Смолія. Але я хочу підкреслити, що це є рішення голови Національного банку, на яке ми повинні адекватно відреагувати. Ми не маємо можливості не відреагувати на це рішення і повинні прийняти відповідні заходи на його виконання", - сказав Гетманцев.

Як повідомляв Укрінформ, голова Національного банку України Яків Смолій 1 липня подав Президенту заяву про звільнення через «систематичний політичний тиск».

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У свою чергу в Офісі Президента запевнили, що Правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності, додавши, що «нашим безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України».

МВФ 9 червня затвердив нову програму Stand-By для України, розраховану на 18 місяців із загальним фінансуванням 5 млрд доларів США. Уже 12 червня Україна отримала перший транш в розмірі 2,1 млрд доларів США.

У вересні Міжнародний валютний фонд планує провести перший огляд виконання Україною програми Stand-By, за результатами якого буде прийняте рішення про виділення наступного траншу.