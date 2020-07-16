Комітет рекомендував Раді призначити Шевченка главою НБУ

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді схвалити проєкт постанови №3857 "Про призначення Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України".

Відповідне рішення члени комітету на своєму позачерговому засіданні 16 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати схвалити проєкт постанови №3857 "Про призначення Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України", — йдеться у рішенні комітету, яке озвучив голова комітету Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу").

Як повідомляв Укрінформ, голова Нацбанку України Яків Смолій 1 липня подав Президентові заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".

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2 липня Президент вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови НБУ, яке Верховна Рада підтримала 3 липня.

Напередодні ввечері, 15 липня, на сайті парламенту опублікували внесений Президентом Володимиром Зеленським проєкт постанови №3857 щодо призначення Кирила Шевченка головою НБУ.

Шевченко обіймає посаду голови правління "Укргазбанку" з травня 2015 року. До цього обіймав посаду першого заступника та виконувача обов'язків голови правління. У 2012-2014 роках був радником керівника "Ощадбанку".

У банківській сфері з 1994 року, де працював в "Українському кредитному банку" (зараз А-Банк), в банку "Фінанси та Кредит". Після очолював Державну іпотечну установу. Також у 2009 році кілька місяців був радником прем'єра Юлії Тимошенко.

Фото: zn.ua