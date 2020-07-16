Комітет рекомендував Раді призначити Шевченка главою НБУ
Відповідне рішення члени комітету на своєму позачерговому засіданні 16 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Комітет прийняв рішення рекомендувати схвалити проєкт постанови №3857 "Про призначення Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України", — йдеться у рішенні комітету, яке озвучив голова комітету Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу").
Як повідомляв Укрінформ, голова Нацбанку України Яків Смолій 1 липня подав Президентові заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".
2 липня Президент вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови НБУ, яке Верховна Рада підтримала 3 липня.
Напередодні ввечері, 15 липня, на сайті парламенту опублікували внесений Президентом Володимиром Зеленським проєкт постанови №3857 щодо призначення Кирила Шевченка головою НБУ.
Шевченко обіймає посаду голови правління "Укргазбанку" з травня 2015 року. До цього обіймав посаду першого заступника та виконувача обов'язків голови правління. У 2012-2014 роках був радником керівника "Ощадбанку".
У банківській сфері з 1994 року, де працював в "Українському кредитному банку" (зараз А-Банк), в банку "Фінанси та Кредит". Після очолював Державну іпотечну установу. Також у 2009 році кілька місяців був радником прем'єра Юлії Тимошенко.
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