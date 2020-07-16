Фінкомітет Ради провів співбесіду з кандидатом на посаду глави НБУ

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики провів співбесіду з претендентом на посаду глави Нацбанку України Кирилом Шевченком.

Трансляцію засідання проводив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк (фракція "Голос"), повідомляє кореспондент Укрінформу.

Шевченко був особисто присутній на засіданні комітету, під час якого народні депутати ставили йому питання щодо можливої діяльності на посаді голови НБУ.

Як повідомляв Укрінформ, голова Нацбанку України Яків Смолій 1 липня подав Президентові заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".

2 липня Президент вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови НБУ, яке Верховна Рада підтримала 3 липня.

Напередодні ввечері на сайті парламенту опублікували внесений Президентом Володимиром Зеленським проєкт постанови №3857 щодо призначення Кирила Шевченка головою НБУ.

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Шевченко обіймає посаду голови правління "Укргазбанку" з травня 2015 року. До цього обіймав посаду першого заступника та виконувача обов'язків голови правління. У 2012-2014 роках був радником керівника "Ощадбанку".

У банківській сфері з 1994 року, де працював в "Українському кредитному банку" (зараз А-Банк), в банку "Фінанси та Кредит". Після очолював Державну іпотечну установу. Також у 2009 році кілька місяців був радником прем'єра Юлії Тимошенко.

Фото: zn.ua