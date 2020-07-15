Постанова щодо призначення нового глави Нацбанку вже у Раді

На розгляд фінансового комітету Верховної ради внесли постанову про призначення нового глави Національного банку — ним пропонують призначити Кирила Шевченка.

Відповідний проєкт Постанови вже з'явився на офіційному сайті Верховної Ради.

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Як написав у Facebook перший заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк, засідання призначено на 9 ранку 16 липня.

Нагадаємо: Шевченко обіймає посаду голови правління "Укргазбанку" з травня 2015 року. До цього обіймав посаду першого заступника та виконувача обов'язків голови правління. У 2012-2014 роках був радником керівника "Ощадбанку".

В банківській сфері з 1994 року, де працював в "Українському кредитному банку" (зараз А-Банк), в банку "Фінанси та Кредит". Після очолював Державну іпотечну установу. Також у 2009 році кілька місяців був радником прем'єра Юлії Тимошенко.

Фото: zn.ua