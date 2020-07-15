Кандидатуру на голову Нацбанку Рада може розглянути вже завтра

Верховна Рада може під час пленарного засідання у четвер, 16 липня, розглянути кандидатуру на посаду голови Національного банку України.

Таку думку висловив заступник голови депутатської фракції політичної партії "Голос" Ярослав Железняк на своїй сторінці у Facebook.

"Є обгрунтовані думки, що завтра буде зранку розглядатися кандидатура нового голови НБУ... спочатку на нашому Комітеті (з питань фінансів, податкової та митної політики, - ред.) і потім, об 11:00, в залі ВРУ. Звичайно, без представлення фракціям. Ось такий турборежим", - зазначив Железняк.

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Як повідомляв Укрінформ, голова Нацбанку України Яків Смолій 1 липня подав Президентові заяву про звільнення через «систематичний політичний тиск».

2 липня Президент вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови НБУ. Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав проєкт відповідної постанови.

3 липня Верховна Рада звільнила Смолія з посади.

Як зауважив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу"), призначити нового очільника НБУ парламент повинен щонайпізніше 17 липня.