Зеленський обговорив із МВФ призначення глави Нацбанку

Зеленський обговорив із МВФ призначення глави Нацбанку

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, під час якої вони обговорили продовження активної співпраці.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України.

«Ми високо цінуємо всебічну підтримку, яку надає МВФ у цей складний для нашої країни період», – сказав Зеленський під час розмови.

Глава держави наголосив, що продовження активної співпраці з МВФ у межах нової програми stand-by є важливим пріоритетом для України.

Під час розмови він зазначив, що провів зустрічі з представниками комерційних та державних банків і сформував короткий список кандидатів на посаду голови Національного банку, яких йому запропонували представники банківського сектору. Президент запевнив, що до кінця тижня запропонує парламенту кандидатуру голови НБУ.

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Також Зеленський висловив переконання, що НБУ спільно з урядом повинні продовжувати реалізацію виваженої монетарної та фіскальної політики, що слугуватиме запорукою макроекономічної та фінансової стабільності й сприятиме економічному зростанню та відновленню банківського кредитування в Україні.

«Дискусії про діяльність Національного банку України повинні бути позбавлені політичного забарвлення, яке може мати негативний вплив на інституційну спроможність і незалежність регулятора», – заявив Президент.

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Глава держави зазначив, що основними критеріями вибору кандидатури є професійність, чесність і бездоганна репутація.

Під час спілкування Зеленський запевнив Крісталіну Георгієву у твердому бажанні України продовжувати співпрацю з МВФ і наголосив, що ухвалений закон про банківську діяльність є прямим свідченням цього прагнення.

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