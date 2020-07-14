Зеленський обговорив із МВФ призначення глави Нацбанку

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, під час якої вони обговорили продовження активної співпраці.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України.

«Ми високо цінуємо всебічну підтримку, яку надає МВФ у цей складний для нашої країни період», – сказав Зеленський під час розмови.

Глава держави наголосив, що продовження активної співпраці з МВФ у межах нової програми stand-by є важливим пріоритетом для України.

Під час розмови він зазначив, що провів зустрічі з представниками комерційних та державних банків і сформував короткий список кандидатів на посаду голови Національного банку, яких йому запропонували представники банківського сектору. Президент запевнив, що до кінця тижня запропонує парламенту кандидатуру голови НБУ.

Також Зеленський висловив переконання, що НБУ спільно з урядом повинні продовжувати реалізацію виваженої монетарної та фіскальної політики, що слугуватиме запорукою макроекономічної та фінансової стабільності й сприятиме економічному зростанню та відновленню банківського кредитування в Україні.

«Дискусії про діяльність Національного банку України повинні бути позбавлені політичного забарвлення, яке може мати негативний вплив на інституційну спроможність і незалежність регулятора», – заявив Президент.

Глава держави зазначив, що основними критеріями вибору кандидатури є професійність, чесність і бездоганна репутація.

Під час спілкування Зеленський запевнив Крісталіну Георгієву у твердому бажанні України продовжувати співпрацю з МВФ і наголосив, що ухвалений закон про банківську діяльність є прямим свідченням цього прагнення.