Голову Нацбанку можуть призначити 17 липня - депутати

Президент Володимир Зеленський має намір ініціювати окреме позачергове засідання наприкінці третьої сесії Верховної Ради щодо призначення на посаду голови НБУ.

Про це журналістам повідомила народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк за результатами засідання фракції партії"Слуга народу" 13 липня, участь у якому взяв глава держави, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я очікувала, що будуть обговорювати конкретні персоналії по митниці, думала, що будуть певні розмови щодо конкретної кандидатуру на посаду голови НБУ. Але пан Президент сказав, що поки що це питання перебуває в режимі очікування, і вже наприкінці цієї сесії буде ще позачергове засідання з кандидатурою голови НБУ, і ми спеціально зберемося. Президент закликав не їхати у відпустки, для того щоб можна було повним складом зібратися і проголосувати за голову НБУ", - сказала парламентарій.

Вона припустила, що призначення нового голови НБУ може відбутися 17 липня.

Про це журналістам також розповів перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після її засідання 13 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кандидатури на посаду голови Нацбанку ще немає. Я так розумію, Президент ще проводить співбесіди", - зазначив Корнієнко.

За його словами, Президент попередив, що у п'ятницю може бути позачергове засідання після основного щодо призначення голови НБУ.

"Єдине, на що Президент робив акцент і в чому ми з ним повністю погоджуємося, це прохання до депутатів більше дисциплінарного характеру, - щоб у п'ятницю ніхто не планував від'їзди, щоб ніхто не відлітав терміново у відпустки, тому що може таке трапитися, що в п'ятницю може бути позачергове засідання після основного, тобто це в районі 14:00-15:00, саме щодо призначення голови Національного банку України", - наголосив перший заступник голови фракції.

Як повідомляв Укрінформ, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Національного банку за його власним бажанням.

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуги народу") заявляв, що призначити нового очільника НБУ парламент має щонайпізніше 17 липня.