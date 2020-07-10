У МВФ розказали, чи консультують Зеленського щодо кандидатів на посаду голови НБУ

Міжнародний валютний фонд не бере участі у процесі призначення високопосадовців держав.

Про це сказав представник МВФ в Україні Йоста Люнгман в інтерв’ю виданню “Ліга”.

"МВФ не бере участі у призначенні вищих посадових осіб держави", - зазначив він, відповідаючи на запитання, чи проводить Президент України Володимир Зеленський консультації з МВФ щодо кандидатів на посаду голови НБУ.

Люнгман додав, що МВФ працює з інституціями та зосереджується на виробленні політики й проведенні реформ.

Як повідомляв Укрінформ, голова Нацбанку України Яків Смолій 1 липня подав Президентові заяву про звільнення через «систематичний політичний тиск».

Своєю чергою в Офісі Президента запевнили, що правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності, додавши, що "безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України".

2 липня Президент вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови НБУ. Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав проєкт відповідної постанови.

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3 липня Верховна Рада звільнила Смолія з посади.

Станом на 10 липня Президент Володимир Зеленський офіційно ще не вніс до Верховної Ради кандидатуру на посаду голови Національного банку.

Як зауважив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція “Слуга народу”), призначити нового очільника НБУ парламент повинен щонайпізніше 17 липня.