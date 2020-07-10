Новий очільник має продовжити попередню політику Нацбанку - МВФ

Керівництво Національного банку проводило ефективну грошово-кредитну та фінансову політику. Ця система має продовжуватися і при новому очільникові НБУ.

Так наголосив представник МВФ в Україні Йоста Люнгман в інтерв’ю виданню “Ліга”.

“Ми вважаємо, що керівництво та персонал НБУ ефективно впроваджували виважену грошово-кредитну та фінансову політику, і важливо, щоб ця політика була продовжена і при новому очільнику”, - сказав він.

За його словами, Україна створила систему забезпечення незалежності центрального банку відповідно до найкращої міжнародної практики у 2015 році. Ця система добре послужила Україні та сприяла швидкому відновленню та зростанню економіки, зазначив Люнгман.

Але, зауважив він, для того, щоб ця модель працювала, центральний банк повинен відчувати впевненість в тому, що він може приймати важкі, але необхідні, рішення без політично умотивованих наслідків, що політичний істеблішмент буде захищати незалежність центрального банку, коли його дії ставлять під сумнів, і що незалежність центрального банку поважатимуть і за буквою, і за духом закону.

“Те, що керівництво НБУ відверто каже, що воно піддається політичному тиску, повинно хвилювати всіх”, - підкреслив представник МВФ в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, голова Нацбанку України Яків Смолій 1 липня подав Президентові заяву про звільнення через «систематичний політичний тиск».

Своєю чергою в Офісі Президента запевнили, що правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності, додавши, що «безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України».

2 липня Президент вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови НБУ. Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав проєкт відповідної постанови.

3 липня Верховна Рада звільнила Смолія з посади.