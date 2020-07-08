СБУ просить екскерівництво Нацбанку не робити заяв, що “сіють паніку”

СБУ просить екскерівництво Нацбанку не робити заяв, що “сіють паніку”

Укрінформ
Служба безпеки України вважає неприпустимим оголошення заяв колишнього керівництва Національного банку, які можуть нанести шкоду національній безпеці держави, зокрема, в фінансово-економічній сфері та негативно вплинути на ситуацію в країні.

Про це йдеться у повідомленні СБУ у Facebook.

“Служба безпеки України поважає право кожного громадянина на свободу висловлювань, однак, вважає неприпустимим оголошення заяв, які можуть нанести шкоду національній безпеці держави, зокрема, в фінансово-економічній сфері та негативно вплинути на ситуацію в країні”, - йдеться у повідомленні.

У СБУ зазначають, що сьогодні у багатьох засобах масової інформації поширюються коментарі колишнього керівництва Національного банку України, яке заявило про те, що МВФ має «заморозити» співпрацю з Україною та зажадати достроково погасити кредити.

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“Ми закликаємо будь-яких експосадовців утриматись від подібних неоднозначних коментарів та дбати про національні інтереси України, а не сіяти панічні настрої серед населення та розхитувати економічну стабільність держави”, - наголошують у Службі безпеки.

Як повідомляв Укрінформ, голова Нацбанку України Яків Смолій 1 липня подав Президентові заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".

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Своєю чергою в Офісі Президента запевнили, що правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності, додавши, що "безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України".

2 липня Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови НБУ.

Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав проєкт постанови про звільнення Смолія.

3 липня Верховна Рада звільнила його з посади.

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