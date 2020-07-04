Шмигаль запевнив, що відставка Смолія не вплине на курс гривні

Відставка Якова Смолія з посади глави Національного банку України ніяк не вплине на стабільність української валюти.

Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Урядовий портал.

Зокрема, коментуючи відставку глави НБУ, очільник Уряду зазначив, що зараз найголовніше не допустити утворення міфів спекуляцій і маніпуляцій з приводу цього звільнення. Водночас він зазначив, що незалежність Національного банку гарантована Конституцією України, та прописана в українському законодавстві.

"В чому, відповідно до закону є завдання НБУ? Перше – це забезпечення стабільності грошової одиниці України, друге – це забезпечення цінової стабільності, третє – забезпечення фінансової стабільності, зокрема стабільності банківської системи, і четверте завдання – це забезпечення сталості економічного розвитку України та підтримка економічної політики Уряду України, за умов збереження перших трьох", - заявив Шмигаль.

Він також підкреслив, що в Уряду з НБУ склалися конструктивні відносини та відбуваються професійні дискусії, які "є жорсткими, тому що вони покликані забезпечити ті чотири пункти, які є в завданнях Національного банку".

"Ліквідність банків станом на початок цього місяця близько 200 мільярдів гривень, залишок на єдиному казначейському рахунку – 135 мільярдів. Ми на спільних нарадах з НБУ пропрацьовували спільну політику для виходу з економічної кризи й це є плавне зниження облікової ставки НБУ", - додав Шмигаль, наголосивши, що зараз фінансова ситуація в країні стабільна.

За його словами, через відставку глави НБУ, яка виявилася певною мірою неочікуваною, звичайно є напруження і хвилювання, але "законодавство України виписано так, що заміна особистості керівника Національного банку ніяк не вплине на курс валюти".

Також він зауважив, що відставка глави НБУ серйозно не вплинула на відносини України з міжнародними партнерами.

Як повідомляв Укрінформ, голова Нацбанку України Яків Смолій 1 липня подав Президентові заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".

Своєю чергою в Офісі Президента запевнили, що правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності, додавши, що "безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України".

2 липня Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови НБУ.

Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав проєкт постанови про звільнення Смолія.

3 липня Верховна Рада звільнила його з посади.